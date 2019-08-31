Кабмин одобрил законопроект о компенсации подсобным хозяйствам в Иркутской области

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило законопроект о выделении Минсельхозу из резервного фонда 296 млн рублей для выплаты компенсаций держателям подсобных хозяйств, пострадавших от паводков в Иркутской области. Об этом сообщается в субботу на сайте кабмина.

"Предлагается внести изменение в распоряжение правительства Российской Федерации от 27 июля 2019 года №1672-р, изложив пункт 1 в редакции, предусматривающей дополнительное выделение Минсельхозу России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере 296,07 млн рублей (всего - 475,67 млн рублей) для предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Иркутской области на осуществление компенсации ущерба 2822 личным подсобным хозяйствам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации природного характера...", - говорится в сообщении кабмина.

Также эти средства будут направлены на возмещение сельхозпредприятиям затрат на уплату процентов по одному кредиту и на уплату лизинговых платежей по 30 договорам финансовой аренды или лизинга.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, из-за продолжительных дождей реки вышли из берегов. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. По уточненным данным, было подтоплено почти 17,4 тыс. домов, из них 1,3 тыс. снесло потоком воды, более 5 тыс. строений пойдет под снос.