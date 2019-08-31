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Северный Кавказ

Минкавказ: на развитие Пятигорска и Кисловодска в 2020 году направят 1,5 млрд рублей

Средства направят на благоустройство городов-курортов

ЖЕЛЕЗНОВОДСК/ Ставропольский край/, 31 августа. /ТАСС/. Министерство по делам Северного Кавказа направит на развитие Пятигорска и Кисловодска в следующем году 1,5 млрд рублей, сообщил министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв журналистам в субботу.

"В течение 2019 года выделено 1,2 млрд рублей в формате этой подпрограммы на два города, это Кисловодск и Пятигорск, с 2020 года будет выделено 1,5 млрд рублей, уже это предусмотрено в бюджете", - сказал Чеботарев.

По его словам, средства направят на благоустройство городов-курортов.

"Это объекты, которые будут способствовать развитию этих городов, это и парки, и скверы, и благоустройство улиц, это и реставрация или строительство объектов социального значения, все то, что, во-первых, работает на самих горожан, и то, что привлекает туристов", - добавил министр.

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Северный КавказСКФОСтавропольский крайЧеботарев, Сергей Викторович
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