В Кирове открыли проезд по путепроводу, соединяющему крупный микрорайон с центром города

КИРОВ, 31 августа. /ТАСС/. Движение по путепроводу, напрямую соединяющему крупный микрорайон "Чистые пруды" с центром города, открыли в Кирове, передает корреспондент ТАСС. Объект стоимостью более 3 млрд рублей строили четыре года.

По данным регионального правительства, путепровод в микрорайон "Чистые пруды" - это крупнейший объект транспортной инфраструктуры в городе, построенный за последние десятилетия. Шестиполосная дорога протяженностью 1,6 км и стоимостью более 3,1 млрд рублей позволит напрямую соединить крупный микрорайон с центральной частью города. До сегодняшнего дня к микрорайону вела одна дорога, на которой в часы пик образовывались пробки.

В субботу утром у нового путепровода собрались жители Кирова, многие пришли с семьями. Люди заполнили все шесть полос нового путепровода и прилегающие тротуары. "[Дорога] свяжет несколько микрорайонов и придаст новый толчок развитию города. Надеюсь, нам и впредь будут доверять строительство в Кировской области больших серьезных объектов, будут выделять средства, а кировчане получат новые удобные красивые дороги", - сказал на церемонии открытия дороги губернатор Игорь Васильев.

"Такой объект для нас является позитивным сигналом, что субъект готов справляться с большими задачами, готов это делать в установленные сроки", - прокомментировал директор департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Министерства транспорта РФ Григорий Волков.

После церемонии открытия движения по путепроводу проехали первые автомобили и автобусы. В одном из автобусов вместе с горожанами уехали губернатор Игорь Васильев и сотрудники областного правительства.

Микрорайон "Чистые пруды" расположен в южной части города. Как сообщается на сайте компании-застройщика микрорайона "Кировспецмонтаж", строительство жилого района началось более десяти лет назад, сегодня в микрорайоне проживают около 25 тыс. человек. В микрорайоне работают две детские поликлиники, офис врачей общей практики для взрослого населения, четыре детских сада, одна школа, ведется строительство новой школы на 1000 учащихся.