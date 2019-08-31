{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Кирове открыли проезд по путепроводу, соединяющему крупный микрорайон с центром города

Стоимость объекта составила более 3 млрд рублей
Фото {{sliderIndex+1}} из 3
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 3

Описание
© Мария Шевченко/ТАСС
© Мария Шевченко/ТАСС
© Мария Шевченко/ТАСС

КИРОВ, 31 августа. /ТАСС/. Движение по путепроводу, напрямую соединяющему крупный микрорайон "Чистые пруды" с центром города, открыли в Кирове, передает корреспондент ТАСС. Объект стоимостью более 3 млрд рублей строили четыре года.

По данным регионального правительства, путепровод в микрорайон "Чистые пруды" - это крупнейший объект транспортной инфраструктуры в городе, построенный за последние десятилетия. Шестиполосная дорога протяженностью 1,6 км и стоимостью более 3,1 млрд рублей позволит напрямую соединить крупный микрорайон с центральной частью города. До сегодняшнего дня к микрорайону вела одна дорога, на которой в часы пик образовывались пробки.

В субботу утром у нового путепровода собрались жители Кирова, многие пришли с семьями. Люди заполнили все шесть полос нового путепровода и прилегающие тротуары. "[Дорога] свяжет несколько микрорайонов и придаст новый толчок развитию города. Надеюсь, нам и впредь будут доверять строительство в Кировской области больших серьезных объектов, будут выделять средства, а кировчане получат новые удобные красивые дороги", - сказал на церемонии открытия дороги губернатор Игорь Васильев.

"Такой объект для нас является позитивным сигналом, что субъект готов справляться с большими задачами, готов это делать в установленные сроки", - прокомментировал директор департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Министерства транспорта РФ Григорий Волков.

После церемонии открытия движения по путепроводу проехали первые автомобили и автобусы. В одном из автобусов вместе с горожанами уехали губернатор Игорь Васильев и сотрудники областного правительства.

Микрорайон "Чистые пруды" расположен в южной части города. Как сообщается на сайте компании-застройщика микрорайона "Кировспецмонтаж", строительство жилого района началось более десяти лет назад, сегодня в микрорайоне проживают около 25 тыс. человек. В микрорайоне работают две детские поликлиники, офис врачей общей практики для взрослого населения, четыре детских сада, одна школа, ведется строительство новой школы на 1000 учащихся.

Теги
РоссияКировская область
Кабмин одобрил выделение дотаций на поддержку бюджетов Алтая и Забайкалья
Правительство выделит на поддержание сбалансированности бюджетов регионов 700 млн рублей и 2,9 млрд рублей соответственно
Читать полностью