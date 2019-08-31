Конференция, посвященная использованию морских ресурсов, прошла в Хайкоу

ХАЙКОУ, 31 августа. /ТАСС/. Международная конференция "Голубая экономика 2019" и презентация сотрудничества провинции Хайнань в сфере рыболовства в рамках инициативы "Один пояс - один путь" состоялась в выставочном центре Хайкоу.

Участники форума рассмотрели возможности для сохранения природной среды на Хайнане и во всем мире, а также решили создать постоянную платформу для обсуждения и укрепления сотрудничества в сфере инновационной добычи ресурсов мирового океана и современного рыболовства.

Как отметил на конференции заместитель мэра Хайкоу Вэнь Бинь, в 2017 году город стал образцовым в сфере инновационного развития морской экономики. "Это будет содействовать использованию преимуществ создания зоны свободной торговли на Хайнане, расширит привлечение инвестиций, активизирует привлечение китайских и зарубежных научных кругов к развитию острова", - указал он.

По словам Вэнь Биня, власти Хайкоу намерены содействовать инновационным проектам в таких областях, как рыболовство, создание морской инфраструктуры, развитие морских путей сообщения, транспорта, морского туризма и рыболовного промысла.

На конференции подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве между правительством Хайкоу и Океанологическим управлением провинции Шаньдун (Восточный Китай).

Как пояснил директор Океанологического управления провинции Шаньдун Цзян Цинчунь, в рамках этого соглашения стороны будут укреплять обмены специалистами, создадут рыбопромышленный парк, а также центры по охране окружающей среды и морским исследованиям, что позволит ускорить развитие рыболовной отрасли и морского туризма в провинции Хайнань. По его словам, провинция Шаньдун поделится опытом создания морских ферм, а также мониторинга, контроля и восстановления рыбных ресурсов.