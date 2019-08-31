Росрыболовство считает, что доход от крабовых аукционов может превысить 125,5 млрд рублей

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) не исключает, что доход от проведения крабовых аукционов может превысить заявленные ранее 125,5 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил замруководителя ведомства Василий Соколов.

"Наверное, будет. Это минимальная цена выставленных на аукцион квот", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли сумма в 125,5 млрд рублей превышена.

В то же время Соколов отметил, что государство не может решать за бизнес и что трудно предсказать, сколько представители компаний готовы заплатить за квоты. "Это будет зависеть от их расчетов, им надо же будет еще строить суда, а не только заплатить за квоты. Поэтому, естественно, бизнес будет рассчитывать свои затраты на 15-летний период и исходя из этого уже будет смотреть, сколько он заплатит", - пояснил замглавы Росрыболовства.

Он также напомнил, что вся нормативная база к проведению крабовых аукционов уже готова, однако подготовка к аукционам требует времени. "Это все будет сделано в ближайшее время, конечно. Если аукционы пройдут в октябре, то договоры с теми, кто купит квоты, будут заключены до ноября", - добавил он.

28 августа 2019 года председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал пакет нормативно-правовых актов, регламентирующих организацию и проведение крабовых аукционов, согласно которым распределение квот состоится до 1 ноября. Таким образом, победители торгов приступят к освоению ценного ресурса с 2020 года. Документами предусматривается строительство 41 судна для добычи краба: 31 для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна и 10 для Северного рыбохозяйственного бассейна. Примерная стоимость каждого проекта - 1 млрд рублей с возможностью корректировки в зависимости от комплектации судна.

Президент России Владимир Путин 1 мая подписал закон, который предусматривает введение квоты на добычу (вылов) крабов в инвестиционных целях. На этот вид квоты предполагается выделение 50% общего допустимого улова крабов. Доли квот закрепляются за пользователями на 15 лет по результатам проведения аукционов, на победителя аукциона возлагается обязательство по строительству на территории России объектов, перечень которых определяет правительство. По оценкам Росрыболовства, доходы в бюджет РФ от проведения крабовых аукционов составят не менее 110 млрд рублей.