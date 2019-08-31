Матвиенко заявила, что Петербург может стать лидером инновационного развития в стране

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что у Петербурга есть потенциал для того, чтобы стать лидером инновационного развития в России.

"Мы можем стать новаторским, передовым городом, ведь слово "развитие" - это отражает сущность, менталитет и историю города. Движение вперед заложено на "генном уровне" Петербурга", - сказала Матвиенко журналистам в Санкт-Петербурге в субботу.

По ее словам, в Петербурге сосредоточен огромный производственный, научно-технический потенциал. Это показывает и динамика экономической сферы. По данным Матвиенко, по итогам пяти месяцев с начала этого года индекс промышленного производства в Санкт-Петербурге составил 105%.

"Когда президент сказал, что сегодня нужны смелые инновационные проекты, нужна высокотехнологичная продукция, - такое ощущение, что это обращение к Санкт-Петербургу и к нам, петербуржцам", - отметила спикер Совфеда. При этом она подчеркнула, что развитие инноваций и современных индустрий промышленности является приоритетным для всей страны.