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Польша с 2021 года сможет поставлять на Украину 6 млрд куб. м газа

Представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский также выразил надежду, что проект польско-украинского интерконнектора реализуют в срок

ВАРШАВА, 31 августа. /ТАСС/. Польша в 2021 году сможет поставлять на Украину 6 млрд куб. м газа в год. Об этом заявил на пресс-конференции в субботу представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

"В 2021 году мы сможем доставить на Украину важные 6 млрд куб. м газа в год", - сказал Наимский, указав, что сейчас возможны поставки 1,5 млрд куб. м газа.

По его словам, к этому сроку польская система передачи газа будет готова к поставкам на Украину. Как пояснил Наимский, для этого еще нужен интерконнектор - соединение на польско-украинской границе. "На Украине недостает участка газопровода в 110 км", - добавил он.

"Рассчитываем, что проект польско-украинского интерконнектора будет реализован в срок", - указал представитель польского правительства.

В новость были внесены изменения (17:29 мск) - добавлена информация по тексту.

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