Польша, США и Украина подписали соглашение о безопасности поставок газа

ВАРШАВА, 31 августа. /ТАСС/. Представители правительств Польши, США и Украины в субботу подписали в Варшаве "соглашение о сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа".

Подписи под документом поставили представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, министр энергетики США Рик Перри и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

"Соглашение касается сотрудничества в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, украинской инфраструктуры хранения и экспорта американского СПГ, а также газовых соединений в регионе", - информировали польские власти.

"Мы подписываем документ об общем понимании того, в чем нуждается Украина в ближайшее время, если говорить о поставках газа. Это меморандум о взаимопонимании, который говорит об усилиях для диверсификации поставок газа на Украину, которая сейчас полностью зависима от российского поставщика, хотя иногда газ приходит с запада со стороны Словакии", - пояснил на пресс-конференции Наимский.

Перри, в свою очередь, напомнил, что США уже поставляют в Польшу СПГ. "Таким образом мы помогаем польским партнерам стать независимыми от поставок российского газа, - указал он. - Через Польшу этот СПГ может помочь другому союзнику - Украине - предотвратить угрозу сокращения поставок российского газа", - считает он.