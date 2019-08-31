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Лукашенко призвал производителей сахара искать альтернативные России рынки сбыта

Соответствующее поручение президент Белоруссии дал по итогам поездки в хозяйства Смолевичского района Минской области

МИНСК, 31 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусским производителям сахара диверсифицировать экспортные поставки сахара, не замыкаясь только на России. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства в субботу по итогам его поездки в хозяйства Смолевичского района Минской области.

"Вы мне не страдайте. Ваше дело - продать то, что вырастили крестьяне. Россия не единственная в мире. Уже сейчас надо шевелиться. Не только и не столько в поле, а искать рынки реализации", - отметил Лукашенко.

Представители одного из хозяйств доложили главе государства, что на традиционном для белорусских производителей российском рынке наблюдается избыток сахара. Как заявили в президентской пресс-службе, "в России накопились значительные излишки, поэтому она демпингует, предлагая цену примерно на 50 копеек за килограмм ниже, чем в Беларуси". "Думайте, где вы будете продавать сахар", - заявил Лукашенко, обращаясь к руководству Минсельхозпрода и губернатору Минской области.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссия
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