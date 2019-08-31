Компания "Нефтеперевалка" из дела о "грязной" нефти сменила владельца

Как следует из данных системы СПАРК, им стал Сергей Сапунов, изменение в документах компании зарегистрировано 28 августа. Ранее об этом факте сообщало РБК. Адвокат Дмитрий Натариус, который в настоящее время защищает интересы гендиректора компании и бывшего собственника Светланы Балабай, подтвердил изданию эти сведения. Продажа была осуществлена с согласия и по просьбе прежнего бенефициара актива - Романа Ружечко, пишет РБК.

По факту загрязнения нефти возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса РФ ("Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность", "Организация преступного сообщества и участие в нем" и "Кража"). По данному делу были заочно арестованы основатель ГК "Петронефть" Роман Трушев и бывший гендиректор "Самаратранснефть-терминала" Роман Ружечко, который был задержан в Вильнюсе 18 июля и в настоящее время находится под стражей в Литве. Арестованы также гендиректор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай, ее заместитель Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО "Петронефть актив" Владимир Жоголев.

Под домашним арестом по этому делу находятся несколько сотрудников компании "Транснефть-Дружба" и замдиректора ООО "Магистраль" Сергей Баландин.

Натариус сказал РБК, что именно Балабай поставила подпись под документом о переходе прав собственности на актив. При этом, отмечается в публикации, он не в курсе, в чьих интересах продавец приобрел актив и по какой цене, является он номинальным или реальным владельцем.