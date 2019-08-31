Поправки в ОСАГО дадут возможность оформлять европротокол через сайт госуслуг с 1 ноября

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Поправка в закон об ОСАГО, которая дает возможность участникам ДТП оформить извещение об аварии без участия сотрудников полиции (европротокол) в электронном виде - с использованием портала госуслуг, 1 сентября вступает в силу. При этом реально эта возможность заработает с 1 ноября, сообщил ТАСС представитель ЦБ.

Регулятор работает над сервисом совместно с Российским союзом автостраховщиков и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

"Согласно плану работ, одобренному на заседании президиума правительственной комиссии по цифровому развитию, по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, с 1 ноября 2019 года планируется запустить сервис в пилотном режиме с базовым функционалом", - сказал представитель ЦБ.

В свою очередь представитель РСА сказал ТАСС, что мобильное приложение по европротоколу, которое, в частности, позволит оформлять электронные извещения о ДТП через портал госуслуг, будет запущено с 1 ноября.

В Минкомсвязи ТАСС сообщили лишь, что с 1 сентября возможность оформить европротокол с помощью портала госуслуг технически реализована не будет, она появится до конца 2019 года. В ЦБ отметили, что нормативные акты регулятора находятся в высокой степени готовности.

"Ключевым вопросом для запуска сервиса является принятие распоряжения правительства РФ о внесении изменений в перечень иных услуг, сведения о которых размещаются в федеральном реестре государственных и муниципальных услуг, утвержденный распоряжением правительства РФ N865-Р", - сказал представитель ЦБ.

В Российском союзе автостраховщиков также отметили, что для запуска этой функции недостает ряда нормативных документов. "РСА своевременно исполнил все нормы закона об ОСАГО в той части, в которой они зависят от союза. Вместе с тем сообщаем, что для того, чтобы автовладелец мог отправить извещение о ДТП через портал госуслуг, необходимо, чтобы органами власти был выпущен ряд нормативных документов, которые на данный момент не готовы", - сказал представитель союза.

В Банке России ранее подготовили проект соответствующих изменений в правила ОСАГО. Они предусматривали, что электронное извещение о ДТП направляется страховщику автоматически программным обеспечением, за работу которого водители ответственности не несут, сообщал ранее ЦБ.

Таким образом, когда норма закона заработает с 1 ноября, будут возможны два варианта оформления европротокола - в электронном виде и на бумажном носителе.

О европротоколе

Оформить европротокол можно при соблюдении ряда условий - в ДТП участвовали только два автомобиля, нет пострадавших и вред не причинен другому имуществу, кроме автомобилей участников. Оба водителя должны быть застрахованы по ОСАГО. Лимит выплаты по европротоколу составляет 100 тысяч рублей, при этом в Москве, Петербурге, Подмосковье и Ленобласти он может быть увеличен до 400 тысяч рублей в случае фиксации обстоятельств ДТП с помощью технических средств контроля (например, системы ГЛОНАСС). Для выплаты в пределах 400 тыс. руб. необходимо согласие участников ДТП о том, кто его виновник. Для выплаты в пределах 100 тыс. руб. возможны разногласия. Водители должны направить заполненный бланк извещения о ДТП своему страховщику в течение 5 рабочих дней после аварии.