Китай ввел первую часть дополнительных пошлин в 10% на товары из США объемом $75 млрд

ПЕКИН, 1 сентября. /ТАСС/. Китай в воскресенье ввел первую часть дополнительных пошлин в 10% на американскую продукцию объемом $75 млрд. Эти меры были приняты в ответ на аналогичные шаги США.

Как ранее сообщил Комитет по тарифам и сборам при Госсовете КНР, вторая часть дополнительных пошлин в 5% на импорт из США будет введена 15 декабря. В тот же день КНР также установит дополнительные пошлины в 25% и 5% соответственно на американские автомобили и запчасти.

1 сентября США ввели дополнительные пошлины в размере 15% на товары из КНР стоимостью $112 млрд. Вторая часть сборов вступит в силу 15 декабря. Как заявил президент США Дональд Трамп, такое решение было принято в связи с тем, что Пекин не выполнил обещание увеличить закупки американских сельскохозяйственных товаров.

Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний раунд переговоров прошел в Шанхае 30-31 июля. Белый дом назвал встречи конструктивными и подтвердил, что следующие переговоры, как ожидается, пройдут в Вашингтоне в начале сентября.