Президент Ирана призвал максимально использовать возможности соглашения о ЗСТ с ЕАЭС

ТЕГЕРАН, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Ирана Хасан Роухани призвал максимально использовать возможности, которые предоставляет соглашение о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом он заявил в воскресенье во время заседания администрации президента и кабинета министров.

"На заседании Роухани подчеркнул необходимость по максимуму использовать тот потенциал и те возможности, которые предоставляет Ирану соглашение о создании ЗСТ с ЕАЭС", - говорится на официальном сайте президента Ирана. Роухани уточнил, что речь идет о "развитии экономического сотрудничества со странами региона, а также усовершенствовании необходимой транспортной инфраструктуры для железнодорожного и морского транспорта".

По его словам, "необходимо составить четкое представление об объеме и типе экспорта и импорта между Ираном и странами ЕАЭС, чтобы создать эффективные механизмы по наращиванию сотрудничества". "Иран готов официально вступить в зону свободной торговли с ЕАЭС в начале месяца абана (по иранскому календарю, соответствует 23 октября - 21 ноября по григорианскому - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Евразийский экономический союз и Иран 17 мая 2018 года подписали временное соглашение о зоне свободной торговли, которое призвано увеличить торговый оборот между странами за счет облегчения таможенного режима. В одобренном меджлисом законе, в частности, закрепляются положения о преференциальном налоговом режиме для импортно-экспортных операций и о формировании списка товаров, на которые распространяются сниженные таможенные пошлины.

ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, участниками которого являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Союз начал работу 1 января 2015 года.