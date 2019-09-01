Франция потребует от новой Еврокомиссии пересмотреть запрет на слияние Siemens и Alstom

ПАРИЖ, 1 сентября. /ТАСС/. Франция ожидает, что новый состав Еврокомиссии, который приступит к работе с 1 ноября этого года, пересмотрит решение о запрете на слияние между французским железнодорожным машиностроительным концерном Alstom и немецкой компанией Siemens. Об этом заявил в воскресенье министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, выступая в эфире радио Europe 1.

"Я подтверждаю, что мы вместе с ФРГ и Польшей направляли предложение по пересмотру правил конкуренции и что мы снова напишем в эту комиссию, еврокомиссару [по вопросам конкуренции], чтобы попросить его или ее принять во внимание это предложение", - рассказал Ле Мэр. Он также заявил, что обсудил с руководством Siemens и железнодорожного концерна Deutsche Bahn необходимость "вооружаться перед лицом китайской конкуренции".

В этом контексте министр с нескрываемым возмущением прокомментировал информацию о планах по приобретению локомотивостроительного бизнеса немецкой Vossloh AG дочерней компанией китайской корпорации CRRC (China Railway Rolling Stock Corporation). "Это за пределами моего понимания, - заявил он. - Еврокомиссия говорила нам, что этого никогда не случится, не переживайте, спите спокойно, дорогие. Что произошло? CRRC приходит в Европу, строит планы о покупке компаний и начинает строить железные дороги".

"Я не поддерживаю Европу, которая не защищает свои интересы и наших соотечественников", - заключил Ле Мэр. Вместе с тем, несмотря на возмущение министра, ЕК пока еще не дала зеленый свет упомянутой сделке, которая находится в процессе завершения.

Vossloh AG объявила в конце августа о подписании соглашения о продаже локомотивного бизнеса группы дочерней компании китайской корпорации CRRC, крупнейшего в мире производителя железнодорожного подвижного состава. Локомотивный бизнес Vossloh - последний из трех бизнесов транспортного подразделения группы, которое было решено продать, чтобы сосредоточиться на железнодорожной инфраструктуре.

В начале этого года ЕК заблокировала подписанное в сентябре 2017 года соглашение о слиянии Siemens и Alstom. Слияние должно было создать мощную корпорацию, способную эффективно конкурировать с китайской CRRC.