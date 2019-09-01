Форум Боао в сентябре 2020 года созовет в Китае 1-ю глобальную конференцию по безопасности

ХАЙКОУ /Китай/, 1 сентября. /ТАСС/. Базирующийся на Хайнане Азиатский экономический форум (АЭФ) Боао в сентябре 2020 года проведет в Китае 1-ю конференцию по глобальному экономическому развитию и безопасности. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель новой консультационной площадки Цзэн Вэйсюн.

"Первая конференция должна пройти в сентябре 2020 года при участии представителей правительств, деловых, экспертных и научных кругов Азии и других континентов планеты для обсуждения проблем в области экономического развития и безопасности", - заявил он.

"Только путем расширенного диалога и сотрудничества можно будет совместно разработать практические меры для обеспечения безопасности в сфере экономического развития. Нам следует не только усовершенствовать взаимодействие правоохранительных органов, но и создать площадку для дискуссий в этой области, которая послужит расширению общения и формата сотрудничества", - пояснил Цзэн Вэйсюн.

Как заявил генеральный секретарь АЭФ Ли Баодун, в условиях складывающейся экономической ситуации и с учетом новых задач развития экономический форум Боао намерен сформировать отдельную глобальную платформу для подробного обсуждения профильных вопросов, что "послужит ускорению темпов развития, укреплению мира и стабильности как в Азии, так и во всем мире.

Согласно данным оргкомитета АЭФ, в настоящее время ведется выбор города, где пройдет конференция по экономической безопасности.

Форум в Боао

Форум в Боао называют Восточным Давосом - это крупная площадка для подписания важных соглашений, согласования позиций между представителями деловых и правительственных кругов многих стран. Форум проводится с 2001 года, правительство КНР уделяет ему большое внимание, поскольку такой механизм способствует активизации международных контактов Пекина, усилению роли Китая на глобальной арене, утверждению принципов концепции "Человечества с единой судьбой", пропагандируемой китайскими властями. За последние годы это регулярное комплексное мероприятие стало важным мостом, соединяющим КНР с внешним миром.

Особо пристальное внимание мировой общественности форум привлек в апреле 2018 года, когда на церемонию открытия прибыл председатель КНР Си Цзиньпин. Выступая на АЭФ, он впервые изложил ряд важных положений национальной политики Китая, касающихся нового этапа в проведении рыночных реформ, структурных преобразований и усиления открытости страны.