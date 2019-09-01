Китайский ударный беспилотник сломался на авиасалоне МАКС-2019

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Новейший китайский ударный беспилотный летательный аппарат (БЛА) Wing Loong II, презентация которого состоялась в ходе XIV Международного авиационно-космического салона (МАКС-2019), сломался, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В ходе демонстрации на открытой части экспозиции у беспилотника сломались все три стойки шасси - одна носовая и две боковых. Во время происшествия какого-либо внешнего воздействия на БЛА не было.

Согласно расписанию летной программы авиасалона МАКС-2019 на 1 сентября, участие Wing Loong II в ней запланировано не было.

Ударные беспилотные летательные аппараты БЛА Wing Loong I и Wing Loong II разработаны китайской авиакосмической корпорацией Chengdu. Согласно данным экспертов, эти образцы является одними из наиболее популярных в своем классе на мировом рынке вооружений. В 2016 году два БЛА Wing Loong I были закуплены Казахстаном.