Bloomberg связал введение банковского налога в Швеции с противодействием России

ТАСС, 1 сентября. Правительство Швеции планирует ввести новый банковский налог для финансирования дополнительных ассигнований на Вооруженные силы в связи с намерением противодействовать военному укреплению России в Балтийском море. Об этом в воскресенье сообщает агентство Bloomberg.

Как указывает агентство, объявление о предстоящем введении данного налога было сделано через день после того, как Швеция, соблюдающая военный нейтралитет, заявила, что повысит к 2025 году расходы на оборону с 1% от ВВП страны до 1,5%. Bloomberg отмечает, что на фоне роста напряженности между РФ и европейскими странами после присоединения Крымского полуострова к России Швеция вернулась к призыву на военную службу, а также развивает сотрудничество со странами Североатлантического альянса и своими скандинавскими соседями и укрепляет оборону в районе шведского острова Готланд в Балтийском море.

Согласно пресс-релизу шведской правительственной канцелярии, ассигнования обороне в размере 5 млрд шведских крон ($515 млн) в 2022 году будут включены в проект бюджета на 2020 год и полностью финансируются за счет банковского налога. Правительство пока не сообщает, как именно будет выглядеть этот налог.

Критики считают, что в конечном итоге этот налог будут выплачивать простые клиенты банков."Не обманывайте себя, банковский налог вводится не для финансирования обороны. Он введен для оплаты семейной недели, свободного года, ночного поезда в Европу и другую ерунду", - написал в Twitter председатель молодежного крыла Умеренной-коалиционной партии Беньямин Доуса.

В пятницу правящие Социал-демократическая рабочая партия Швеции (СДРПШ) и Партия охраны окружающей среды (ПООС) достигли договоренности с оппозиционными партией центра и "Либералы" о дополнительных ассигнованиях на оборону в размере 5 млрд шведских крон ($515 млн) с 2022-го по 2025 год. На пресс-конференции министр обороны напомнил об "ухудшившейся ситуации с безопасностью" в связи с конфликтами в Грузии в 2008 году и на Украине. В майском докладе партийно-парламентская комиссия по вопросам обороны Швеции, куда входят представители правительства и различных политических партий страны, сообщила, что, согласно ее экспертному анализу, "нельзя исключить военное нападение на Швецию".