Социальные предприниматели представят проекты на инклюзивном форуме под Нижним Новгородом

ТАСС, 1 сентября. Международный инклюзивный форум "Территория ритма: Я - предприниматель своей жизни" открылся в воскресенье в Нижегородской области. В нем принимают участие представители из 20 регионов России, в том числе люди с ограниченными возможностями здоровья, которые заинтересованы в развитии своих проектов в сфере социального предпринимательства, сообщил журналистам организатор форума, председатель региональной общественной организации инвалидов "Ковчег" Роман Пономаренко.

"Сюда приехали ребята с проектами по социальному предпринимательству и те, кто хочет обучаться в этом направлении, мы даем им необходимые навыки, спикеров. Наша задача состоит в том, чтобы из этого пространства вышли люди, которые не только понимают, что такое социальное предпринимательство, но и создают проекты в этом направлении. К нам приехали ребята более чем из 20 регионов - примерно 40% из них - это люди с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)", - сказал Пономаренко.

Форум проводится в Нижегородской области в третий раз. По итогам 2018 года он признан лучшим социальным проектом на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

По данным пресс-службы правительства Нижегородской области, в форме принимают участие около 170 человек в возрасте от 18 до 47 лет из России, Израиля и Кипра. В течение четырех дней наставники форума - бизнесмены, политики, мастера актерского и сценического искусства - будут учить молодых людей навыкам предпринимательского мышления, под их руководством участники смогут разработать или улучшить свои социально-предпринимательские проекты.

"Кому-то необходима информационная поддержка, кому-то - поддержка, связанная с обучением. Победитель получит 100 тыс. рублей на развитие бизнеса, другим участникам будет оказана помощь в составлении профессионального бизнес-плана или презентационного фильма", - отметил Пономаренко.

Проекты форума

Среди инициатив участников, которые будут рассматриваться на форуме, есть проекты по популяризации подвижных игр среди детей, развитию промышленного туризма, в том числе для людей с ОВЗ, проект инклюзивного театра и другие. Предприниматель Дмитрий Банарцев из Самары представит проект "Пространство возможностей".

"Это совокупность сообществ в соцсетях и канал на платформе YouTube, то есть медиапространство, через которое будут освещаться различные творческие и спортивные мастер-классы, бизнес-тренинги и форумы. На базе этого медиапространства будут проходить интерактивные мероприятия. Одна из целевых аудиторий проекта - это люди с ОВЗ. У многих из них, к сожалению, нет интереса к активному образу жизни и развитию, из-за чего общество теряет значительный потенциал", - рассказал Банарцев журналистам.

Дизайнер Светлана Козинова из Москвы выступила с идеей создания платформы инклюзивной одежды "Я сам". "Эта платформа сможет объединить конечных потребителей - ребят с различными видами инвалидности, дизайнеров, производителей, создающих одежду для людей с ОВЗ, и непосредственно инвесторов. Таким образом, человек с инвалидностью сможет сам подобрать себе удобную одежду, которая позволит ему одеваться самостоятельно, без посторонней помощи", - отметила участница.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, выступая на открытии форума, отметил, что формат мероприятия - командная работа над проектами в течение нескольких дней - необходимо развивать и увеличивать количество рассматриваемых проектов. "У меня есть внутреннее решение, мы думаем, как его оформить: на следующий год точно, но может быть и в этом году, по результатам защиты проектов мы с институтом развития ["Центром инноваций социальной сферы Нижегородской области"] должны оказать им поддержку", - сказал глава региона.