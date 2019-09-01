Президент Мексики: экономика демонстрирует низкие темпы роста, но не находится в рецессии

МЕХИКО, 2 сентября. /ТАСС/. Мексиканская экономика демонстрирует низкие темпы роста, но не находится в фазе рецессии. Об этом заявил в воскресенье президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор, представляя доклад о деятельности своего правительства.

"Экономический рост низкий, это правда, но рецессии нет, кроме того, в настоящее время распределение доходов стало менее несправедливым, другими словами, стало больше развития и больше благополучия", - отметил глава государства. Он добавил, что за время работы его администрации цены на "горючее, дизельное топливо, газ и электричество" не выросли в реальном выражении, а индекс потребительской уверенности достиг уровня в 104 пункта, чего не было "более чем за 10 лет".

В конце августа Лопес Обрадор заявил, что не считает поводом для беспокойства отсутствие роста ВВП во втором квартале этого года по сравнению с первым. По его мнению, ситуация "развивается хорошо, совсем не так, как думают эксперты", и к концу года объем экономики увеличится на 2%.