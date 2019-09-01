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Власти Аргентины вводят контроль за покупкой долларов

Месячный лимит на покупку валюты для граждан страны будет установлен в размере $10 тысяч

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Аргентины Маурисио Макри подписал указ, предусматривающий введение ограничений на покупку долларов из-за падающего курса национальной валюты. Документ был опубликован в воскресенье в "Официальном бюллетене Аргентинской Республики".

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"Учитывая недавние финансово-экономические явления и неопределенность, вызванную предвыборной кампанией, необходимо принять срочные временные меры для того, чтобы иметь возможность более активно регулировать обменный курс и таким образом укрепить нормальное функционирование экономики", - говорится в документе.

Согласно указу, компании-экспортеры должны будут запрашивать разрешение Центрального банка Аргентины для покупки долларов и их перевода за рубеж.

По данным источников газеты Perfil, ограничения коснутся и физических лиц. Для них будет установлен месячный лимит на покупку в $10 тыс.

Теги
АргентинаМакри, Маурисио
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