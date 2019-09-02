Аналитики рассказали, кто чаще всего испытывает трудности при выплате кредита

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Чаще всего с затруднениями при выплате кредита сталкивались люди рабочих профессий и россияне в возрасте 35-44 лет. Об этом свидетельствуют результаты исследования (есть в распоряжении ТАСС), проведенного Аналитическим центром НАФИ в июне 2019 года.

Отмечается, что всего с финансовыми затруднениями при выплате кредита сталкивались люди рабочих профессий (22% опрошенных), с невысоким доходом (24%), а также граждане 35-44 лет (23%). При этом, число респондентов, которые отметили, что столкнулись с трудностями при выплате кредита лично или такие проблемы были у их родственников или знакомых, за последний год не изменилось. Около 16% опрошенных лично сталкивались с подобными сложностями, 24% отметили, что проблемы с возвратом кредита затронули их родственников, 18% - знакомых.

При этом каждый второй респондент (48%) ответил, что ни он, ни его окружение не испытывали трудностей при выплате кредитов.

Согласно исследованию, на помощь друзей и родственников чаще других рассчитывает молодежь в возрасте от 25 до 34 лет (53%), а также население с низким уровнем дохода (51%). Жители городов-миллионников (36%), россияне в возрасте от 45 до 59 лет (35%) предпочтут обратиться в банк за отсрочкой платежа или пролонгацией кредита.

"Наблюдаемое уменьшение доли тех, кто при сложностях с выплатой кредита обратится за помощью к родственникам и друзьям, происходит за счет увеличения числа тех, кто не знает, куда обратиться в такой ситуации. Это связано во многом со снижением благосостояния населения, при котором сокращается и возможность привлечения средств от ближайшего социального окружения", - поясняет руководитель проектов в сфере финансовых исследований Аналитического центра НАФИ Всеволод Хоменко

В то же время, каждый четвертый (27%) попросит отсрочку платежа или увеличения срока кредита в банке, где оформлен кредит.

Еще 6% для погашения задолженности возьмут кредит в другом банке. Небольшое число россиян попросят ссуду у работодателя (3%), обратятся за помощью в государственные органы (2%) - социальные учреждения, администрацию города или полицию - или организации, которые могут помочь решить вопрос с задолженностью в банке (2%).