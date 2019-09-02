СМИ: Индия предложила Японии и России новую структуру трехстороннего сотрудничества

ТОКИО, 2 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди предлагает России и Японии создать новую структуру трехстороннего сотрудничества преимущественно в области экономики на фоне роста разногласий США с Китаем и РФ. Об этом в понедельник сообщила газета Mainichi со ссылкой на дипломатические источники.

Отмечается, что стороны могут обсудить это предложение во время Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Туда, как ожидается, прибудет Моди и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. У них запланированы двусторонние встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

За счет нового формата взаимодействия Индия стремится сохранить баланс в регионе, однако не исключено возникновение конфликта интересов. В частности, это связано с тем, что Нью-Дели уже входит в несколько других трехсторонних структур. Так, Индия, Россия и Китай впервые провели трехсторонний саммит в 2006 году, однако после этого встречи были приостановлены вплоть до прошлого года. Индия также в последнее время активно сотрудничает с США и Японией, в том числе стороны проводят совместные военные учения, а в 2018 году состоялась их первая трехсторонняя встреча на высшем уровне.

Что касается каких-либо конкретных сфер будущего взаимодействия между Россией, Индией и Японией, то к настоящему времени в первую очередь рассматривается вариант совместного развития Дальнего Востока. В дальнейшем стороны также могли бы обмениваться опытом в области борьбы со стихийными бедствиями и ликвидацией их последствий, отмечает Mainichi ​​​​​​.

Как пишет издание, Россия положительно отреагировала на возникновение такого предложения, в то время как Токио, скорее всего, предварительно будет обсуждать этот вопрос с Вашингтоном. Помимо наличия опасений по поводу ухудшения отношений с США, Япония также полагает, что начало сотрудничества в рамках нового формата может отбросить на второй план переговоры с Россией по проблеме мирного договора.