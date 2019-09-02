Создание участка платной трассы из Европы в Китай в Татарстане потребует 37,6 млрд рублей

КАЗАНЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Затраты на строительство участка скоростной автодороги Европа - Западный Китай в Татарстане превысят 37 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

"Общий объем капитальных затрат по проекту на территории Республики Татарстан составляет 37,6 млрд рублей, в том числе из бюджета РФ 4,3 млрд рублей, из бюджета РТ 9,5 млрд рублей, средства частного инвестора 23,8 млрд рублей", - сказал представитель Минтранса.

В данный момент в регионе ведутся работы по развитию участка "Шали (М-7) - Бавлы (М-5)", как самостоятельного направления международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай". Завершено строительство первой очереди автодороги "Шали - Сорочьи Горы".

В 2016 году введен в эксплуатацию второй пусковой комплекс мостового перехода через реку Кама у села Сорочьи Горы, разработана проектно-сметная документация на участок "Шали - Сорочьи Горы". Частный инвестор ведет строительство участка "Алексеевское-Альметьевск" протяженностью 145 км.

Газета "Ведомости" ранее сообщила, что Минэкономразвития РФ предложило вместо платной автодороги Москва - Казань построить новую трассу только до Владимира, а на оставшемся отрезке реконструировать существующую трассу М-7. В Минтрансе Татарстана отмечают, что автодорога М-7 "Волга" - самая грузонапряженная транспортная артерия Республики Татарстан. Она обеспечивает внутрирайонные и транзитные перевозки грузов и пассажиров.

"Стоит учесть, что создание маршрута "Европа - Западный Китай" по существующей автодороге М-7 "Волга" потребует ее дополнительной реконструкции, а также строительства нового мостового перехода через реку Волга, как и при новом строительстве автомобильной дороги "Москва - Нижний Новгород - Казань", - сказал представитель министерства.

Дополнительный международный трафик

Введение в эксплуатацию платной автотрассы из Москвы в Казань позволит привлечь в Татарстан дополнительный международный транзитный трафик и увеличит туристический поток, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.

"Строительство новой автомобильной дороги "Москва - Нижний Новгород - Казань" на территории Республики Татарстан привлечет дополнительный международный и межрегиональный транзитный трафик. Кроме того, строительство нового мостового перехода через реку Волга даст толчок новому развитию туризма на территории Камско-Устьинского, Спасского, Зеленодольского муниципальных районов, города Казани", - сказал представитель ведомства.

Автодорога соединит три федеральные автомобильные дороги, что позволит перераспределить транспортные потоки и обеспечит транзитное движение транспортных средств в обход Казани, по кратчайшему пути свяжет развивающуюся особую экономическую зону Иннополис с предприятиями Камского инновационного территориально-производственного кластера. Транспортный маршрут будет способствовать переключению существующих транзитных и внутрирегиональных грузопотоков на новую автодорогу, добавили в министерстве.

В Минтрансе отметили, что в зоне тяготения скоростной автодороги находится Казанский Логистический почтовый центр (ЛПЦ), расположенный на территории международного аэропорта "Казань" и Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр.

"Кроме того, участок от Москвы до Казани является составной частью не только МТМ ЕЗК (Международный транспортный маршрут Европа - Западный Китай), но и международного транспортного маршрута "Запад-Восток", который, в свою очередь, предусматривает развитие сети скоростных автомобильных дорог в направлении Екатеринбурга и далее, через Омск, до границы с Казахстаном", - сказал собеседник агентства.

О скоростной автодороге

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития совместно с Минфином, Минтрансом и Минстроем создать рабочую группу и представить согласованную позицию по вопросам реконструкции федеральной трассы М7 "Волга", включая обходы городов. Правительству предстоит выбрать между полной реконструкцией М7 (этот вариант должна подготовить рабочая группа) и строительством новой платной трассы Москва - Казань, которую "Автодор" планирует реализовать в рамках проекта "Европа - Западный Китай".

Платная трасса включена в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Она позволит сократить время в пути между Москвой и Казанью почти в два раза - до 6,5 часа.