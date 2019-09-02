Вице-премьер КНДР вылетел во Владивосток для участия в ВЭФ-2019

ПХЕНЬЯН, 2 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя кабинета министров КНДР Ли Рён Нам вылетел из Пхеньяна во Владивосток для участия в работе V Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщило в понедельник посольство России в КНДР на своей странице в Facebook.

Как отмечает диппредставительство, "в составе корейской делегации семь человек, в том числе заместитель министра внешнеэкономических дел КНДР Ли Гван Гын, заместитель директора первого департамента Европы МИД КНДР Ким Ён Хо и другие официальные лица".

По информации посольства, в понедельник во Владивостоке состоится беседа вице-премьера КНДР с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, на 5 сентября намечены переговоры Ли Рён Нама с министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым, а также встреча с заместителем председателя правительства РФ, полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым.

Отмечается, что в международном аэропорту Сунан перед вылетом во Владивосток Ли Рён Нама проводил посол РФ в КНДР Александр Мацегора.

"Посол пожелал Ли Рён Наму и возглавляемой им делегации успешной работы во Владивостоке, которая, мы на это надеемся, придаст импульс развитию не только российско-корейского торгово-экономического сотрудничества, но и практического взаимодействия в многосторонних форматах", - подчеркивается в сообщении посольства.

V Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.