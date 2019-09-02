Минэкономики Крыма на ярмарке в Дамаске заключило контракты на $250 млн

ДАМАСК, 2 сентября. /ТАСС/. Представители Министерства экономики Республики Крым на 61-й Дамасской международной ярмарке заключили контракты с сирийскими компаниями на $250 млн, оплата будет производиться в национальных валютах. Об этом сообщил журналистам глава Совета крымской Торгово-промышленной палаты Владимир Клименко.

"С самого открытия на ярмарке были представители Минэкономики Крыма. По предварительным данным, они заключили контракты с сирийскими компаниями на $250 млн", - сказал Клименко. По его словам, стороны, в частности, договорились о поставках в Сирию высокотехнологичного оборудования для нефтедобывающей и горной промышленности, а из Сирии на комбинат в Армянске будут поставлять медную руду и фосфаты.

По данным организаторов, помимо Крыма, который отправил в Дамаск самую представительную делегацию из России, на ярмарку приехали представители других российских регионов - из Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова, Мордовии. Если два года назад на выставке были представители всего двух компаний из РФ, то сейчас в Дамаске свои достижения представили уже 16 российских предприятий.

61-я Дамасская международная ярмарка проводится под патронатом президента Сирии Башара Асада с 28 августа по 6 сентября 2019 года. Выставка, которая ведет свою историю с 1954 года, со временем стала крупнейшей на Ближнем Востоке, однако с началом кризиса в 2011 году ее проведение было приостановлено. Ярмарка возобновилась в 2017 году.