Росавиация разрешила ввод нового терминала хабаровского аэропорта

ХАБАРОВСК, 2 сентября. /ТАСС/. Росавиация выдала разрешение на ввод нового пассажирского терминала внутренних авиалиний хабаровского аэропорта. Об этом сообщило в понедельник АО "Хабаровский аэропорт" (главный оператор по наземной деятельности в международном аэропорту Хабаровск (Новый)).

"Новый пассажирский терминал внутренних авиалиний аэропорта Хабаровск получил разрешение на ввод в эксплуатацию от Федерального агентства воздушного транспорта России (Росавиация)", - говорится в сообщении.

Ранее было получено заключение Ростехнадзора о соответствии всем требованиям технических регламентов и проектной документации.

Строительство нового терминала внутренних авиалиний международного аэропорта Хабаровск площадью 27,7 тыс. кв. м и пропускной способностью 3 млн человек в год началось в марте 2018 года. Проект реализован в рамках территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Хабаровск". Общая стоимость проекта - 4,9 млрд рублей, из которых 3,9 млрд рублей - кредитные средства ВЭБа и Фонда развития Дальнего Востока.

Терминал спроектирован немецкой компанией Assmann beraten+planen, генподрядчиком строительства выступил турецкий консорциум "ЛимакМаращСтрой". Новый терминал внутренних авиалиний оснащен тремя телетрапами, 12 лифтами различного назначения и семью эскалаторами. Ввести в эксплуатацию терминал должны в сентябре.

Международный аэропорт Хабаровск (Новый) - это крупнейший авиаузел Дальневосточного федерального округа, ежегодно обслуживающий около 2 млн пассажиров. Программа его комплексного развития реализуется на условиях государственно-частного партнерства в рамках режима территории опережающего развития "Хабаровск", программа направлена на создание на базе аэропорта главного воздушного хаба Дальнего Востока и развитие прилегающих к нему территорий.