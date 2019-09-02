Администрация Приморья планирует заключить на ВЭФ-2019 около 30 соглашений

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Приморского края планируют заключить на ВЭФ-2019 около 30 соглашений, направленных на модернизацию объектов энергетики, строительство Владивостокской кольцевой автодороги и инфраструктуры в городах. Об этом сообщила в понедельник администрации региона.

"На полях ВЭФ-2019 администрация Приморья планирует заключить около 30 соглашений. Так, с ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" будет подписано несколько соглашений о сотрудничестве по проектам строительства Артемовской ТЭЦ-2 и модернизации Владивостокской ТЭЦ-2. Соглашение о реализации проекта по строительству Владивостокской кольцевой автодороги с применением механизма государственно-частного партнерства будет подписано с АО "ВЭБ-инфраструктура", - говорится в сообщении.

В планах приморской делегации также завершить договоренность о создании регионального оператора фонда "Сколково" на базе Технопарка "Русский". Планируется заключить соглашения о реконструкции городской инфраструктуры по проекту "Умный город", о развитии сети зарядных устройств для электромобилей, строительстве ряда спортивных объектов.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко возглавит делегацию администрации. Планируются встречи и подписание соглашений с представителями крупных банков, российских и зарубежных компаний.

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.