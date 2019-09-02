Toshiba продала Total бизнес по производству СПГ в США

ТОКИО, 2 сентября. /ТАСС/. Японская корпорация Toshiba завершила продажу своего бизнеса по производству СПГ на территории США французской компании Total. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении Toshiba.

Речь идет о продаже подразделения Toshiba America LNG. Сумма сделки составила $15 млн. Японская сторона решила, что из-за снижения цен на рынке СПГ эта часть ее бизнеса не нуждается в поддержке, и ее следует продать в рамках общей реструктуризации.

Как ожидается, в результате сделки Toshiba потеряет в текущем году около 90 млрд иен ($847 млн). Основная часть суммы пойдет на выплаты Total по заключенным ранее американским подразделением контрактам.

Toshiba продолжает находиться в кризисе из-за произошедшего в 2017 году банкротства ее американской дочки Westinghouse Electric. В рамках масштабной реструктуризации компания также намеревается продать свою дочернюю компанию, работавшую в сфере АЭС в Великобритании. А в ближайшие пять лет Toshiba рассчитывает сократить свой персонал в различных сферах производства на семь тыс. человек.