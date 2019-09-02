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"GM-АвтоВАЗ" остановил производство Chevrolet Niva до конца недели для оптимизации спроса

Производство остановлено со 2 по 6 сентября

САМАРА, 2 сентября. /ТАСС/. Производство автомобилей Chevrolet Niva на заводе "GM-АвтоВАЗ" в Тольятти остановлено для оптимизации спроса. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Производство остановили для оптимизации спроса", - сказала собеседница агентства.

Производство будет остановлено со 2 по 6 сентября. Завод производит единственную модель автомобиля - Chevrolet Niva. По данным агентства "Автостат", за первые семь месяцев текущего года реализовано 12,163 тыс. внедорожников, что на 24,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

"GM-АвтоВАЗ" - совместное предприятие "АвтоВАЗ" и General Motors - начало выпуск автомобилей Chevrolet Niva в 2002 году.

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