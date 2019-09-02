Власти Индии намерены активизировать сотрудничество с Россией в энергетике

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 сентября. /ТАСС/. Отношения России и Индии в области энергетики получат новое развитие на предстоящем Восточном экономическом форуме. Об этом сообщил индийский министр нефти, природного газа и сталелитейной промышленности Дхармендра Прадхан в опубликованном в понедельник интервью газете The Times of India.

"Будет подготовлено совместное заявление о всестороннем энергетическом сотрудничестве. Будет подписана подробная дорожная карта сроком на пять лет. Будут обговариваться еще несколько вопросов, обсуждение этих вопросов находится на заключительном этапе. Новое измерение - коксующийся уголь. Это на правительственном уровне", - приводит газета слова Прадхана.

"Соглашения также будут подписаны на уровне компаний. Мы готовимся к этому", - добавил он.

"Энергетика является одним из основных факторов роста двусторонней торговли", - указал министр, добавив, на полях форума, как ожидается, в присутствии премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента России Владимира Путина будет подписано несколько предварительных соглашений, в том числе касающихся сотрудничеств по нефти, газу и углю.

Давнее партнерство

"Партнерство двух стран в области энергетики - давнее и прочное. Они [российская сторона] вложили в Индию около $13 млрд. Мы [индийская сторона] в целом вложили в Россию порядка $7-8 млрд", - отметил индийский министр.

"Мы собираемся вывозить сырую нефть в Индию из России. Мы также говорим о дальнейших инвестициях в российский сектор разведки полезных ископаемых. Индия видит большую перспективу в удовлетворении Россией потребностей Индии в коксующемся угле. [Российский] Дальний Восток - их угольный пояс ", - добавил Прадхан.

Министр отметил, что крупные индийские компании, такие как Tata Power, SAIL, NMDC, Jindal уже начинают инвестировать в проекты в Дальний Восток или рассматривают возможность сделать это.

Россия также предлагает индийской стороне принять участие в масштабных проектах, в том числе в Арктическом регионе. "Сейчас обсуждаются коммерческие аспекты [этого предложения]", - указал он.

Индийская делегация во главе с министром Прадханом посетила Москву 29-30 августа в рамках подготовки к предстоящей поездке индийского премьер-министра Нарендры Моди во Владивосток по приглашению президента России Владимира Путина. Моди будет участвовать в качестве главного гостя в Восточном экономическом форуме, который пройдет 4-6 сентября.