Новый российский спортивный самолет Laros-31 поднимется в воздух к началу 2020 года

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 2 сентября. /ТАСС/. Новейший российский спортивный самолет Laros-31 совершит первый полет до конца 2019 года, в крайнем случае - в начале 2020 года. Об этом ТАСС сообщила семикратная чемпионка мира по самолетному спорту в женском зачете Светлана Капанина на премьере самолета в подмосковном Жуковском.

"На базе Су-31, при поддержке фирмы Sukhoi, сделан прототип, летающая лаборатория Laros-31. Есть надежда, что в этом году его поднимут, ну или в начале следующего года. Хочется надеется, что к следующему году может быть мы его даже представим на чемпионате Европы, пусть и в единичном экземпляре", - сказала Капанина.

В свою очередь глава конструкторского бюро (КБ) "Ларос" Олег Ларионов сообщил агентству, что разработчики учли пожелания лучших пилотов, в частности сама Капанина консультировала разработчиков, каким должен быть новый самолет.

"В отличие от моего любимого Су-31, то конечно бы хотелось, чтобы добавилась скорость элеронного вращения, немножко облегчить по "ручке", по элеронам и по тангажу можно облегчить, добавить скоростные характеристики - рукой только подумал, и самолетик пошел, то есть чтобы было единое целое, чтобы не было борьбы между пилотом и самолетом", - пояснила Капанина.

Ларионов в свою очередь сказал, что КБ планирует представить два-три самолета в летной программе авиасалона МАКС-2021.