"Известия": больницы в России увеличили затраты на лекарства для онкобольных

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Закупка лекарств для онкобольных российскими медучреждениями увеличилась в два раза. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на аналитиков DSM Group.

По данным издания, за первые шесть месяцев российские больницы приобрели медикаментов на 35,9 млрд рублей, в 2018 году было затрачено 17,7 млрд рублей.

Уточняется, что количество закупаемой продукции несильно увеличилось, в то время как затраты выросли.

По данным "Известий" самыми популярными противоопухолевыми препаратами стали "Гертикад" (на его закупки потрачено 2,2 млрд рублей), "Авегра" (1,9 млрд рублей) и "Китруда" (1,7 млрд рублей).

С января 2019 года началась реализация федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями". Он предусматривает в том числе финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями. Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями входит в нацпроект "Здравоохранение", куда также входят: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения", "Кадровое обеспечение", "Национальные медицинские исследовательские институты", "Цифровая медицина" и "Экспорт медицинских услуг".

Проблемы при покупке лекарств

В последние месяцы неоднократно сообщалось о претензиях правоохранительных органов к россиянам, которые покупали незарегистрированные иностранные лекарства через интернет. Однако часто уголовные дела по этим фактам не возбуждались либо после проверки закрывались.

В частности, ранее транспортный прокурор после проверки по поручению Генпрокуратуры РФ отменил постановление о возбуждении уголовного дела о покупке через интернет лекарств для больного ребенка-инвалида. Оно было возбуждено в отношении женщины, которая получила на почте для своего 25-летнего больного эпилепсией сына три посылки с партией в 600 таблеток с незарегистрированным в России противосудорожным транквилизатором "Фризиум". Этот препарат с международным непатентованным названием "Клобазам" не зарегистрирован в РФ, не внесен в Государственный реестр лекарственных средств и входит в список психотропных веществ, оборот которых ограничен в России.