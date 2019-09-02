Четыре бывших топ-менеджера "ВТБ страхования" вошли в состав правления "Росгосстраха"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Совет директоров "Росгосстраха" принял решение о назначении с 3 сентября четырех новых членов правления, следует из сообщения страховщика. Это бывший генеральный директор "ВТБ медицинское страхование" Елена Белоусенко, два бывших замгендиректора "ВТБ страхование" - Алексей Печенкин и Евгений Ниссельсон, а также бывший первый заместитель гендиректора "ВТБ страхование" Олег Меркулов.

Всего правление "Росгосстраха" состоит из девяти человек, также в него входят генеральный директор Геннадий Гальперин (бывший глава "ВТБ страхования"), финансовый директор Максим Шепелев, управляющий директор по операциям и технологиям Филипп Майзенберг, руководитель блока медицинского страхования Галина Таланова и руководитель блока урегулирования убытков Татьяна Федосеева, сообщила пресс-служба компании.

"Росгосстрах" обновляет команду топ-менеджеров после смены генерального директора - в июле им был назначен бывший глава "ВТБ страхования" Геннадий Гальперин. С 9 августа совет директоров прекратил полномочия трех членов правления - Кирилла Бровковича (курировал корпоративное страхование), Вячеслава Воробьева (курировал розницу) и Дмитрия Пурсанова. Бровкович и Воробьев покинули компанию, Пурсанов остался работать в "Росгосстрахе" и продолжил возглавлять блок "Автострахование".

"Росгосстрах" в 2017 году попал в периметр санации банка "Открытие" Банком России. Убыток "Росгосстраха" в 2017 году стал рекордным для страхового рынка, он составил 58,2 млрд рублей. В компании сменился менеджмент, в рамках санации "Открытия" ЦБ предоставил "Росгосстраху" финансовую помощь в размере 106 млрд рублей. По итогам 2018 года "Росгосстрах" вышел на прибыль в размере 6,1 млрд рублей.