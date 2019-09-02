Суд арестовал долю Baring Vostok в "Восточном" по иску об убытках на 9,8 млрд рублей

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. /ТАСС/. Арбитражный суд Амурской области удовлетворил требования банка "Восточный" об аресте акций кредитной организации, принадлежащих Evison Holdings Limited (структура Baring Vostok) в качестве обеспечительной меры по иску о взыскании 9,8 млрд рублей с основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви и миноритарного акционера банка Evison Holdings. Об этом ТАСС сообщил представитель компании "Финвижн" Артема Аветисяна (владеет 32% акций банка) и подтвердил представитель суда.

В чем обвиняют Майкла Калви

Банк "Восточный" против инвестфонда Baring Vostok. В чем обвиняют Майкла Калви

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"Суд удовлетворил требования банка "Восточный" об аресте порядка 42% акций банка "Восточный", принадлежащих Evison Holdings Limited по иску о взыскании убытков на 9,8 млрд рублей", - сообщил представитель "Финвижн".

Банк "Восточный" 30 июня подал иск в Арбитражный суд Амурской области о взыскании 9,8 млрд рублей с Калви и Evison Holdings. Как следует из материалов суда, Калви, будучи конечным бенефициаром группы Baring Vostok, имел фактическую возможность определять действия банка через непосредственного акционера - Evison Holdings. В результате недобросовестных сделок и действий, по мнению заявителя, "Восточный" понес убытки в размере 9,8 млрд рублей.

О споре вокруг "Восточного"

Арбитражный суд Амурской области 17 мая обязал Evison Holdings (принадлежит фонду Baring Vostok, владеет 52% банка "Восточный") исполнить колл-опцион и продать 9,99% акций кредитной организации компании "Финвижн холдингс" (владеет 32% акций банка). Бенефициаром последней является Аветисян, владевший "Юниаструм банком", который объединился с "Восточным" в 2017 году.

Основатель владеющего Evison Holdings фонда Baring Vostok Майкл Калви является основным фигурантом дела о хищении у "Восточного" 2,5 млрд рублей, возбужденного в феврале 2019 года.