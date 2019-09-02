"Ведомости": программа развития водородной энергетики может появиться в России

МОСКВА. 2 сентября. /ТАСС/. Минэнерго совместно с крупнейшими компания РФ и научными центрами прорабатывает вопрос внедрения водородной энергетики в стране. Об этом сообщает в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на участников совещания, которое прошло в министерстве.

"29 августа в Минэнерго прошло совещание, посвященное использованию водорода в качестве источника топлива в России. В министерстве собрались чиновники, представители научных центров и компаний - "Газпрома", Ростеха, Росатома и "Сибура", - пишет газета.

По словам собеседников издания, раньше вопрос о внедрении водородной энергетики в России обсуждался на экспертном уровне, но на правительственном - впервые. "Обсудили мировые тенденции и перспективы использования водорода в экономике России, а также развитие отечественных технологий водородной энергетики", - передал слова замминистра энергетики Павла Сорокина представитель ведомства. "Решено разработать программу развития водородной энергетики России", - добавил он.

Детали обсуждения программы собеседники "Ведомостей" не приводят. Представители "Газпрома", Ростеха, Росатома и "Сибура" не ответили на вопросы газеты. Один из участников встречи сказал, что рассматривались доклады EnergyNet относительно создания водородной энергетики в России, а также доклад Vygon Consulting.

"Водородная энергетика - ключевой фактор глобальной энергетической трансформации, позволяющий снизить парниковые выбросы. Для того чтобы замедлить рост потепления до 2 градусов к 2050 году, нужно перевести 400 млн частных автомобилей, 15-20 млн грузовиков и 5 млн единиц общественного транспорта на водородное топливо", - сказано в отчете аналитического центра Hydrogen Council. По данным EnergyNet, которые приводят "Ведомости", в России водородная энергетика сформируется в 2025-2035 годах. Для этого потребуются инвестиции в $2,2-3,9 млрд в год, но это может принести одновременно и доход - по $1,7-3,1 млрд в год.

Сейчас водород уже используется в российской промышленности, в основном в нефтепереработке, металлургии и химии. Однако в России с внедрением водородной энергетики есть ряд проблем, пишет газета со ссылкой на эксперта. Необходимы системные меры господдержки и регламенты промышленной безопасности использования водородных автомобилей. Так, для развития водородной энергетики в России можно рассмотреть возможность предоставления льгот для коммерческого автотранспорта или каршеринга, внедрение государственного софинансирования строительства заправок, указано в публикации.