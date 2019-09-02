Курс доллара снизился до 66,72 рубля

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на семь копеек и составил 66,72 рубля.

Курс евро опустился на шесть копеек, до 73,29 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,16% и составил 2744,38 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,3% и достиг отметки в 1297,21 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.