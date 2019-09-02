Пенсионный фонд считает целесообразным выплачивать накопительную пенсию единовременно

Ранее газета РБК сообщила, что Пенсионный фонд предложил поднять пороговую сумму накоплений, ниже которой пенсионер получит всю накопленную пенсию не в виде ежемесячных выплат, а единовременно.

"Предложенный вариант определения вида выплаты пенсионных накоплений не предполагает уменьшения числа людей, которым будут назначаться средства, - только перераспределение доли получателей накопительной пенсии и единовременной выплаты в сторону последней, поскольку пенсионные накопления людей, выходящих сегодня на пенсию, формировались в течение короткого периода и составили сумму, которую целесообразнее выплатить полностью за один раз", - пояснили ТАСС в ПФР.

В настоящее время граждане России, выходящие на пенсию, получают накопительную пенсию единовременно, если сумма меньше 5% от общей пенсии. Если же эта сумма выше, то гражданину назначается ежемесячная накопительная пенсия. ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год - 8846 рублей.