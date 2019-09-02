ЦБ предлагает передать правительству функции союза автостраховщиков в сфере техосмотра

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Банк России предлагает передать правительству функции Российского союза автостраховщиков в сфере техосмотра автомобилей, сообщили ТАСС в ЦБ РФ. Регулятор серьезно обеспокоен тем, что отсутствие фактических и финансовых возможностей у РСА проводить выездные проверки всех операторов техосмотра может привести к прекращению оформления диагностических карт, наличие которых необходимо для заключения договора ОСАГО.

"Банк России считает, что мерой, направленной на недопущение дестабилизации рынка технического осмотра и, как следствие, рынка ОСАГО является передача функций РСА в сфере технического осмотра правительству РФ. В настоящее время эти предложения Банка России обсуждаются с заинтересованными ведомствами", - сообщили в ЦБ РФ.

Ранее со ссылкой на пресс-службу Банка России газета "Коммерсантъ" написала, что во избежание нового кризиса на рынке ОСАГО ЦБ хочет передать их функции правительству.

Изменения в закон о техосмотре, принятые в июне 2019 года, предусматривают, что операторы техосмотра в течение года после вступления в силу закона должны подтвердить соответствие требованиям аккредитации и представить РСА документы, подтверждающие выполнение этих требований. По закону соответствия оператора требованиям аккредитации проводится только в форме выездной проверки по месту нахождения пунктов ТО, отметили в ЦБ.

Как сообщал РСА 30 августа, союз обратился в заинтересованные ведомства с предложением разрешить проверять не всех операторов ТО на выездных проверках после обновления ими аккредитации, а добросовестных операторов техосмотра проверять документарно, а также увеличить переходный период для подтверждения аккредитации с одного года до двух лет. В союзе отмечали, что в РФ работает более 5 тыс. операторов техосмотра, а пропускная способность у РСА ограничена.

Согласно новому закону о ТО, принятом в июне 2019 года, в первом и втором кварталах 2020 года операторы должны провести переаккредитацию. Со второго полугодия 2020 года у РСА остается год на проведение проверок операторов по всей России, отмечали в союзе.

"Принятие Банком России к РСА мер, предусмотренных за невыполнение РСА функций по аккредитации, не обеспечит исполнение требований закона 122-ФЗ", - заключил представитель ЦБ.