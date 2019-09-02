Министр энергетики Украины поставил задачу увеличить поставки американского газа из Польши

КИЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Новый министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что видит одной из основных задач увеличение поставок на Украину американского газа через территорию Польши.

"Одним из первых заданий будет анализ, какие работы необходимо реализовать с украинской стороны, чтобы обеспечить увеличение возможности получения газа с терминала в Польше, чтобы мы могли диверсифицировать поставки, чтобы мы обеспечили нашу энергетическую безопасность", - сказал в понедельник на брифинге в Киеве.

"Мы нашли общий язык с нашими американскими коллегами, и мы за это им очень благодарны, - продолжал министр. - Мы премиальный рынок, 10-11 млрд куб. м газа - это большой объем".

По словам Оржеля, сейчас в Польше уже работает экспертная группа. "Думаю, мы быстро это сделаем и примем решение по срокам начала поставок", - добавил министр.

Ранее министр заявлял, что на начальном этапе после запуска интерконнектора на границе с Польшей Украина сможет получать около 1 млрд куб. м газа в год, затем объемы могут быть значительно увеличены с учетом планов польской стороны по развитию мощностей своих терминалов.

29 августа группа компаний "Энергетические ресурсы Украины" подписала соглашение с польской компаний PGNiG о поставках на Украину американского природного газа, который республика закупает у США. Как ожидается, поставки начнутся в ноябре 2019 года, когда первый танкер из США прибудет на терминал в Свиноуйсьце, после чего СПГ будет регазифицирован и может быть передан по польской системе передачи газа на Украину через пункт в Германовице.

В 2018 году Украина закупила 10,6 млрд куб. м газа в Европе. При этом внутреннее потребление газа составило 32,3 млрд куб. м.