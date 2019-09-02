Сбербанк и Mastercard запустили платформу по созданию "короткометражек"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Сбербанк совместно с Mastercard запустили первую в России молодежную платформу короткометражного кино, в рамках которой блогеры и режиссеры создадут три короткометражных фильма, повлиять на сюжет и актерский состав картин смогут все желающие. Об этом говорится в пресс-релизе Сбербанка.

Всего в проекте примут участие три пары "режиссер-блогер". Первая пара - блогер Ян Гордиенко (он же Yan Go) и дочь оператора Михаила Аграновича и сестра актера из "Юмориста" Алексея Аграновича - Мария Агранович. Вторая пара - блогер, который также ведет "Дневники" на канале СТС, Андрей Глазунов и актер театра "Гоголь-центр" Александр Горчилин. Третья - модель и блогер Натали Ящук и режиссер Радда Новикова.

Никаких стилистических ограничений для авторов идей организаторы проекта не ставят, однако есть жанровые - комедия, мелодрама, фантастика, отметили в пресс-службе Сбербанка. Чтобы повлиять на сюжет картин нужно направить заявку на участие в проекте, а также необходимо иметь Молодежную карту Mastercard. Сбор заявок закончится 15 сентября.

Фильмы будут созданы в вертикальном формате. Премьера первых трех фильмов проекта запланирована на ноябрь.