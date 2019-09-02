Кабмин Украины планирует обеспечить рост экономики на 40% за пять лет

КИЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Украинская экономика за пять должна вырасти на 40% за пять лет. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Украины Андрей Гончарук.

"Мы поставили себе цель, чтобы экономика Украины за следующие пять лет выросла на 40%", - сказал он на встрече членов кабинета министров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Такой рост, по словам Гончарука, приведет к появлению около 1 млн новых рабочих мест.

Среди других приоритетных задач премьер-министр назвал развитие инфраструктуры, улучшение качества связи, пересмотр прожиточного минимума и тарифов ЖКХ. Он также пообещал вести борьбу с тенденцией сокращения численности населения страны.

"На Украину должны начать возвращаться люди - это стратегическая задача на следующие годы", - добавил он.

В следующие недели, продолжил премьер-министр, правительство сфокусируется на подготовке к переговорам по транзиту газа и к составлению государственного бюджета на следующий год.

Разработка нацпроектов

Алексей Гончарук также выступил с инициативой разработки национальных проектов по развитию страны.

На первом совещании у президента Владимира Зеленского в пятницу с участием представителей правительства, парламента и силовых структур он сообщил, что его команда уже провела за последний месяц подготовительную работу, собирая информацию о возможных нацпроектах.

"Нам нужны яркие истории, которые будут показывать новую Украину, - заявил премьер. - До конца месяца мы публично покажем список этих [национальных] проектов".