"АвтоВАЗ" сменил исполнительного вице-президента по производству и цепочкам поставок

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Михаил Рябов назначен на должность исполнительного вице-президента "АвтоВАЗа" по производству автомобилей и управлению цепочками поставок, сообщает пресс-служба компании.

"Михаил Рябов, ранее занимавший должность вице-президента по производству автомобилей, назначен исполнительным вице-президентом по производству автомобилей и управлению цепочкой поставок. Он сменил Алеша Братожа (Ales Bratoz), который занимал эту должность с сентября 2016 года", - говорится в сообщении" АвтоВАЗа".

Как отметили в компании, Алеш Братож продолжит свою карьеру в Groupe Renault.

Рябов родился в 1963 году. Закончил Самарский государственный технический университет по специальности "Технология машиностроения". На" АвтоВАЗе" Рябов работает c 1986 года, карьеру в компании начинал со слесаря механосборочных работ.

С 2010 по 2012 годы Рябов работал директором проекта "Автомобили на платформе В0". С 2012 по 2014 годы - вице-президентом по продуктам и программам. С февраля 2014 года был генеральным директором ООО "Lada Ижевск", с ноября 2018 года работал в должности вице-президента "АвтоВАЗа" по производству автомобилей.

При этом вице-президентом по управлению цепочкой поставок назначен Марк Дарданелли. Он сменил Пола Миллера, который занимал эту должность с мая 2016 года.

"АвтоВАЗ" в январе - июле 2019 года увеличил продажи Lada на российском рынке на 2,2% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года. Продажи Lada в июле текущего года составили почти 29,5 тыс. авто, что на 0,3% выше, чем в том же месяце 2018 года, ранее отчитались в компании.

"АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, с конвейера которого в 2018 году сошло более 560 тыс. машин. Группа "АвтоВАЗ" входит в состав альянса Renault - Nissan - Mitsubishi.