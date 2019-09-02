Эксперты: россияне покупают товары с низким содержанием жиров и сахара на 30% чаще

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Компания Ozon проанализировала 3 млн поисковых запросов и 1 млн заказов с продуктами питания и выяснила, что товары с пониженным содержанием жиров, лактозы, соли, сахара приобретают на 30% чаще, чем обычные. Об этом говорится в исследовании компании.

Анализ поисковых запросов показал, что среди продуктов питания в 2019 году интернет-пользователи чаще всего ищут продукты без ГМО и консервантов.

Спрос на витаминные комплексы в первой половине 2019 года вырос на 350% относительно того же периода в прошлом году. Эксперты отмечают, что чаще летом популярно льняное масло в капсулах, а зимой - витамин E, но в этом году на предпочтения москвичей повлияло холодное лето: за первую неделю августа витаминов для иммунитета купили в три раза больше, чем за весь июнь. Самым популярным комплексом среди россиян является Омега 3 - его покупают во всей стране вне зависимости от сезона и погоды

По данным исследования, быстрый темп жизни в крупных городах формирует тренд на продукты формата to go. С начала 2019 года продажи полезных снэков выросли в три раза. Самый популярный продукт в этой категории - протеиновые батончики, продажи которых в первой половине 2019 года увеличились на 300%.

В Москве на 60% с начала года вырос спрос на фермерскую продукцию, произведенную малыми и средними хозяйствами. К самым популярным товарам относятся молочные продукты, охлажденное мясо и птица, фрукты, овощи и зелень. В Татарстане каждый второй купленный на Ozon продукт без ГМО - десерт, а чаще всего покупают ореховую пасту и шоколад без добавок. Жители Сибири меняют любимые рецепты домашней выпечки под новые пищевые привычки: там, по данным Ozon, на 130% выросли продажи разнообразной полезной муки: кокосовой, миндальной, цельнозерновой и других видов, а каждое третье купленное варенье - низкокалорийное.