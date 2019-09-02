Козак и Додон обсудили сотрудничество России и Молдавии в энергетике и сельском хозяйстве

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер, спецпредставитель президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрий Козак и президент Молдавии Игорь Додон на встрече в Москве обсудили двустороннее экономическое сотрудничество. Об этом журналистам сообщил представитель вице-премьера Илья Джус.

Он уточнил, что на встрече "обсуждались вопросы двустороннего экономического сотрудничества в области сельского хозяйства, энергетической и транспортной сфере".

2 сентября президент Молдавии Игорь Додон прибыл с рабочим визитом в Москву для переговоров по торгово-экономическому сотрудничеству и энергетике с вице-премьером Дмитрием Козаком и председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером. Президента сопровождают министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан и председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.

Ранее Додон в интервью ТАСС заявлял, что намерен добиться от Москвы скидки на газ. По его словам, предыдущее правительство, которое необоснованно занижало тарифы, "оставило в наследство "энергетическую бомбу", из-за которой цены на газ [для населения] могут резко подскочить". Кроме того, в республике обеспокоены возможным прекращением поставок газа через Украину.