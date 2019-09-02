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Зеленский поручил кабмину и Раде до 1 декабря легализовать игорный бизнес и добычу янтаря

Соответствующие законопроекты должны быть внесены в парламент до 1 октября

КИЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны обеспечить легализацию в стране игорного бизнеса и добычу янтаря.

"Подготовить и внести в парламент законопроекты о легализации игрового бизнеса и о легализации добычи янтаря до 1 октября. Ответственные - премьер-министр Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова", - сказал он в понедельник на совещании с членами правительства, руководством парламента и силовых ведомств.

Зеленский одновременно потребовал, чтобы законы о легализации игорного бизнеса и легализации добычи янтаря были приняты до 1 декабря. "Срок до 1 декабря 2019 года. Ответственные Дмитрий Разумков (председатель Верховной рады) и Давид Арахамия (глава фракции "Слуга народа"), - подчеркнул президент Украины.

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