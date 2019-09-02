Российско-молдавское предприятие "Молдовагаз" возглавил Вадим Чебан

КИШИНЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Председателем совместного российско-молдавского предприятия "Молдовагаз" назначен бывший заместитель главы Гагаузии Вадим Чебан. Как сообщила в понедельник пресс-служба предприятия, такое решение принял его наблюдательный совет.

"Представляя новое руководство компании, министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан заявил, что в этот непростой период новое руководство АО "Молдовагаз" должно выработать действенные предложения по решению накопившихся проблем", - отмечается в сообщении. Ранее кандидатуру Чебана одобрили в "Газпроме", который владеет контрольным пакетом акций Молдовагаз.

В понедельник в Москву с рабочим визитом прибыл президент Молдавии Игорь Додон, чтоб обсудить торгово-экономическое сотрудничество и энергетику. По его словам, "повестка встреч включает ряд вопросов, касающихся развития молдавско-российских торгово-экономических связей, а также сотрудничества в сфере энергетики".

Ранее в интервью ТАСС Додон выразил обеспокоенность возможным прекращением или сокращением транзита газа через Украину и призвал правительство начать переговоры с "Газпромом" по новому контракту на поставки газа. Он также отметил, что хочет обсудить эту тему с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы добиться предоставления скидки на газ, которую Молдавия может получить как страна - наблюдатель в Евразийском экономическом союзе.

По словам Додона, скидка на поставки газа Молдавии нужна, так как прежний кабинет в политических целях необоснованно снижал тарифы, не приводя их в соответствие с реальными ценами, по которым страна получает газ от "Газпрома".

Молдавия приобретает газ по контракту, который был подписан в 2008 году и ежегодно продлевается. В нем стоимость газа для республики привязана к ценам на нефть на мировых рынках. В прошлом году "Газпром" поставил в Молдавию 2,9 млрд куб. м газа, что на 8,4% больше, чем в 2017 году.