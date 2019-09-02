В S7 спрогнозировали рост стоимости авиабилетов в 2019 году

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Тенденция роста стоимости авиабилетов в 2019 году действительно существует, сообщили ТАСС в пресс-службе S7, но темпы подорожания билетов не озвучили.

Ранее сегодня газета "Известия" со ссылкой на прогноз Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта сообщила, что по итогам 2019 года авиабилеты подорожают на 9-10%.

"Тенденция роста стоимости авиабилетов действительно присутствует. Это связано с ростом расходов авиакомпаний по большинству статей. В первом полугодии 2019 года основным фактором стало сильное увеличение цен на топливо. В третьем квартале на увеличение тарифов влияют возросшие (в несколько раз в ряду аэропортов) ставки на аэропортовые услуги", - считают в S7.

"Известия" также сообщили, что предпосылками роста цен на авиабилеты являются резкий рост стоимости авиакеросина за 2018 год и избыток провозных емкостей (то есть самолетов на рынке больше, чем необходимо).