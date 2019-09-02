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Лавров: Россия и Иран договорились продолжить шаги по защите торговых проектов с Тегераном

Как отметил глава МИД РФ, речь идет об уходе от каналов расчета в долларах

МОСКВА, 2 сентября . /ТАСС/. Москва и Тегеран условились продолжить действия по обеспечению защиты торгово-экономических проектов с Ираном. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой иранского МИД Мохаммадом Джавадом Зарифом.

"Мы договорились и далее предпринимать совместные усилия по расширению мер защиты торгово-экономических проектов с Ираном по обеспечению независимости от каналов расчета в долларах", - сказал Лавров.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияЗариф, Мохаммад Джавад
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