Лавров: Россия и Иран договорились продолжить шаги по защите торговых проектов с Тегераном

МОСКВА, 2 сентября . /ТАСС/. Москва и Тегеран условились продолжить действия по обеспечению защиты торгово-экономических проектов с Ираном. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой иранского МИД Мохаммадом Джавадом Зарифом.

"Мы договорились и далее предпринимать совместные усилия по расширению мер защиты торгово-экономических проектов с Ираном по обеспечению независимости от каналов расчета в долларах", - сказал Лавров.