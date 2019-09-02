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Северный Кавказ

Ставрополье расширит сотрудничество с Абхазией в АПК, промышленности и туризме

Стороны также договорились о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства и переработки аграрной продукции

ПЯТИГОРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Ставрополье и Абхазия будут расширять сотрудничество в сфере сельского хозяйства, переработки аграрной продукции, промышленности и туризма, сообщила в понедельник пресс-служба Минэкономразвития региона.

"Во время расширенного заседания участников российско-абхазской встречи в санатории "Пятигорский Нарзан" были обсуждены возможности расширения сотрудничества между Ставропольским краем и Абхазией в сфере сельского хозяйства, переработки аграрной продукции, промышленности и туризма. Предприниматели из Абхазии отметили, что они давно рассматривают Ставропольский край как площадку для инвестиций, особенно в туристическую отрасль региона", - говорится в сообщении.

"В результате встречи стороны пришли к соглашению в организации постоянного обмена бизнес-миссиями между Ставропольем и Абхазией, чтобы расширить прямое взаимодействие предпринимательского сообщества края и республики. Кроме того, на встрече были обсуждены предложения по расширению туристического потока в край, реализации совместных инвестиционных проектов", - отмечается в релизе.

За три дня визита абхазские предприниматели посетили ряд санаториев Кавказских Минеральных Вод, промышленные и перерабатывающие предприятия региона.

Теги
АбхазияРоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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