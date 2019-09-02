Горьковский автозавод представил новую "ГАЗель NN"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Горьковский автозавод (ГАЗ) представил на выставке Comtrans 2019 легкий коммерческий автомобиль нового поколения "ГАЗель NN", передает корреспондент ТАСС. Производство авто начнется в конце 2020 года, а старт продаж - в 2021 году.

По словам президента "Группы ГАЗ" Вадима Сорокина, принципиальное отличие новой "Газели NN" заключается в новой интеллектуальной платформе.

"ГАЗель NN" - это более 30 систем помощи водителю, повышенный комфорт, сниженная стоимость владения и универсальность. Новая модель легкого коммерческого автомобиля Горьковского автозавода обеспечивает высокий уровень безопасности, снижение утомляемости, повышение эффективности работы водителя и экономическую эффективность для владельцев бизнеса", - сказал Сорокин.

При этом он отметил, что производство новой "Газели NN" начнется в конце 2020 года, старт начала продаж - в 2021 году.

"Это не просто новая модель или новое поколение техники. Это платформа для дальнейшего развития, на базе которой в течение длительного времени мы будем создавать новые модели и модификации легких коммерческих автомобилей", - добавил президент группы.

ПАО "ГАЗ" - головная компания автомобилестроительного холдинга "Группа ГАЗ". Олег Дерипаска владеет контрольным пакетом акций группы.